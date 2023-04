Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Im Frühling, die neue Blüte“ ist nicht nur ein schöner Titel. Die Ausstellung von Hannah Schemel und Steffen Diemer in der Mannheimer Galerie Zimmermann ist eine Einladung in eine Stille, in der sich die Gedanken klären und die Seele in turbulenten Zeiten zur Ruhe kommt.

Peter Zimmermann ist mutig. Während die meisten Galeristen allenfalls für einen kleinen Kreis ihre Räume öffnen, hat in der Mannheimer Oststadt endlich wieder die Saison