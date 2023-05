Peter Uebel (CDU, 18 Stimmen), Liborio Ciccarello (Die Linke, 13) und David Guthier (SPD, 12) sind bei der jüngsten Stadtratssitzung in den Aufsichtsrat der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GAG gewählt worden, die in Ludwigshafen fast 13.000 Wohnungen betreut. Christian Brückmann (Grüne im Rat, 6) kam nicht zum Zug. Die Amtszeit des aktuellen Aufsichtsrats endet am 19. Juli. Die Stadt belegt inklusive Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) vier der neun Sitze. Die GAG gilt seit mehr als 100 Jahren als Motor der Stadtentwicklung.