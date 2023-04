Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bäckerei Görtz plant den Neubau einer „Brotzeit“-Filiale in Oppau. In dem Gebäude soll es auch ein Café geben. Das Grundstück sei gekauft, die Bauvoranfrage bei der Stadt laufe, sagte Peter Görtz. Er stellte seine Pläne am Dienstagabend dem Ortsbeirat Oppau vor.

Die Möglichkeit, das Grundstück eines ehemaligen Autohandels an der Ecke Kurt-Schumacher-/ Edigheimer Straße zu kaufen, habe sich kurzfristig ergeben, sagte der