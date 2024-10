Die FWG Ludwigshafen stehe für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung und unterstütze daher die Idee einer Fahrrad- und Fußgängerbrücke (Umweltbrücke) vom Hauptbahnhof zum Hochschul-Campus. Diese Brücke stelle ein Symbol für eine moderne städtebauliche Entwicklung dar und sei eine notwendige Verbindung, die seit Jahren kommunalpolitisch gefordert werde. „Wir können nicht auf der einen Seite ein Haus der Stadtgeschichte fordern, das den Blick auf ein neues Ludwigshafen mit fertiger City West und einem neuen Erscheinungsbild lenkt, und auf der anderen Seite die moderne städtebauliche Verbindung in Frage stellen, die genau diese Vision unterstützt“, sagt FWG-Vorsitzender Markus Sandmann.

„Innovative Lösungen finden“

Das Thema Umweltbrücke, ein 36-Millionen-Euro-Projekt, wurde am Montag im Bauausschuss der Stadt diskutiert und von der CDU aus finanziellen Gründen abgelehnt. Die SPD sprach sich dafür aus, alles zu versuchen, um mögliche Fördertöpfe anzuzapfen, worum Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) bei seinem Sachstandsbericht geworben hatte. Die FWG ist überzeugt, dass innovative Lösungen gefunden werden können, um dieses Projekt zu realisieren, denn die geplante Brücke würde eine nachhaltige und umweltfreundliche Verbindung für fast 5000 Studenten, 7000 Berufsschüler und zahlreiche Arbeitnehmer in der Technologiemeile schaffen, so Sandmann.