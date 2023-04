Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es läuft beim Verbandsligisten ASV Fußgönheim. Am Mittwoch feierte das Team mit dem 3:1 (1:1) über Hassia Bingen seinen vierten Erfolg in Folge. Die Siegesserie soll am Sonntag (15.30 Uhr) beim Gastspiel bei TuS Steinbach ausgebaut werden.

Die Freude über den Sieg war ihm schon von Weitem anzumerken. Fisnik Myftari, Trainer des ASV Fußgönheim, strahlte und war glücklich über das Gesehene. Sein Team war über