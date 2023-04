Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FSV Schifferstadt geht in seine vierte Saison in der Fußball-Landesliga Ost. Die vierte in den vergangenen fünf Jahren, was den Stellenwert, den sich der Klub in der Region erarbeitet hat, unterstreicht. Gemessen am vergleichsweise geringen finanziellen Einsatz ist dies eine tolle Leistung.

Beim FSV hat man an der Landesliga Geschmack gefunden. „Es ist eine reizvolle Herausforderung, sich mit dem vermutlich kleinsten Budget aller Klubs in dieser Liga zu behaupten“, sagt Spielertrainer