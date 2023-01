Ein 29 Jahre alter Mann aus Kamerun ist am Mannheimer Hauptbahnhof laut Bundespolizei von einer Frau zunächst rassistisch beleidigt und dann geschlagen worden. Weiter heißt es zu dem Vorfall am Samstagmorgen, dass beide gegen 9 Uhr am Bahnsteig auf ihren Zug Richtung Bruchsal warteten. Das Opfer suchte schließlich Hilfe im Bahnhofsgebäude. Mitarbeiter der Deutschen Bahn alarmierten die Bundespolizei. Der Mann trug den weiteren Angaben zufolge eine Schwellung im Gesicht davon. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung zu. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierfür soll die Videoüberwachung des Hauptbahnhofes mit einbezogen werden.