Corona-Lockerungen und eine trotz Ukraine-Krieg spürbare Frühjahrsbelebung haben sich im April positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in der Vorderpfalz ist weiter gesunken.

In ihrem Monatsbericht meldet die Agentur für Arbeit 14.450 Arbeitssuchende. Das sind 181 weniger als im März und 2891 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,1 Prozentpunkte auf jetzt 6,2 Prozent gesunken. Als besonders gut schätzt Agentur-Geschäftsführer Daniel Lips derzeit die Aussichten für Ältere, Langzeitarbeitslose und Migranten ein.

In Ludwigshafen waren im April 7923 Männer und Frauen arbeitslos registriert, 68 weniger als vier Wochen zuvor und 1482 weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote stagniert bei 8,4 Prozent. Dem Arbeitgeber-Service wurden 358 Jobmöglichkeiten gemeldet. Die Zahl der offenen Stellen erhöht sich damit auf 1920.

Auch in Frankenthal ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken, von 2209 Ende März auf nun 2163. Die Quote: 5,8 Prozent (minus 0,1). An niedrigsten liegt diese in Speyer mit 4,6 Prozent (ebenfalls minus 0,1). In der Domstadt sind 2682 Menschen arbeitslos gemeldet (minus 25).