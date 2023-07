Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beschwingte Fete: Im Hof der Matthäuskirche ist am Freitagabend das traditionelle Stadtteilfest in West über die Bühne gegangen. Besucher aus der Nachbarschaft erwartete ab 18 Uhr eine gemütlich-zünftige Feier an der lauen Sommerluft – garniert mit Speis, Trank, Live-Musik und zwei prominenten Gästen.

„Wir stellen alle Flächen unserer Kirchengemeinde für das Fest zur Verfügung. Wir haben die Gesamtorganisation im Blick, kümmern uns um das Material in der Küche,