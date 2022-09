Es handelte sich zwar um einen Fehlalarm. Dennoch musste die Bundespolizei am Sonntag gegen 10.25 Uhr die gesamte Bahnhofshalle vorsorglich räumen und absperren. Wie sie am Montag weiter mitteilte, war der Alarm durch einen Brandmelder ausgelöst worden. Die eingetroffene Mannheimer Feuerwehr Mannheim konnte bereits nach wenigen Minuten Entwarnung geben. Der Bahnverkehr musste in dieser Zeit nicht eingeschränkt werden.