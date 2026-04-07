Der Rücktritt von Marco Laping kommt zur Unzeit für Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert.

Der Rücktritt von Trainer Marco Laping und der seines Assistenten Matteo Monetta hat den FC Arminia Ludwigshafen in seinen Grundfesten erschüttert.

Die Mannschaft ist in eine Krise geschlittert, die Abstiegsgefahr groß und die sportliche Führung nicht mehr da. Das muss man erst einmal verarbeiten. Der Zeitpunkt, neun Spieltage vor Saisonende, ist denkbar ungünstig, das Restprogramm happig. Dass Laping keine andere Lösung sah, als auszusteigen, spricht einerseits für die Aussichtslosigkeit das Ruder herumzureißen, die er für sich sah, und andererseits für seine Geradlinigkeit. Es ist ein Pluspunkt für den Ehrenmann Laping, dass er sich nicht herausnimmt und einräumt, bei dieser Mannschaft mit seinem Latein am Ende zu sein.

Das hilft der Arminia wenig, die Lage ist prekär. Gefordert ist jetzt vor allem die Mannschaft, die zuletzt dreimal in Folge verloren hat. Diese zweite Hälfte gegen Eisbachtal muss jeden aufrütteln.