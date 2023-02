Unter dem Vorwand, Reparaturen im Badezimmer durchführen zu müssen, schickte ein angeblicher Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) am Donnerstagnachmittag eine Seniorin in den Keller ihres Wohnhauses in der Kornackerstraße (Rheingönheim). Dort folgte sie den Anweisungen des vermeintlichen Monteurs und ließ etwa 15 Minuten lang das Wasser laufen. Als ihr die Situation schließlich merkwürdig erschien, kehrte sie in den Wohnbereich zurück und stellte dort neben einer offenstehenden Wohnungstür auch das Fehlen des Mannes und von 700 Euro Bargeld fest. Der falsche Wasserwerker wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, zirka 1,80 Meter groß. Er trug eine Mütze und einen Schal. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.