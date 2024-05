Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Sonntag zwei Fahrraddiebe in Süd auf frischer Tat ertappt. Gegen 15 Uhr beobachtete der Zeuge, wie sich zwei Personen an zwei Fahrrädern zu schaffen machten, die auf dem Parkplatz in der Yorckstraße angeschlossen waren. Als Polizeikräfte die beiden Personen, eine 45-Jährige und einen 47-Jährigen, kontrollierten, hatten diese das Fahrradschloss schon durchtrennt. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls erfasst.