Unbekannte haben auf dem Friedhof in Oberhausen einen Diebstahl begangen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag. Die Täter stahlen an der Friedhofskapelle Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.