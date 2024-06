Für die von der Ludwigshafener Stadtverwaltung organisierte Sommerferienbetreuung „Stre & Co“, die vom 15. Juli bis zum 23. August angeboten wird, gibt es noch wenige freie Plätze. Eltern können laut einer Mitteilung der Verwaltung noch bis zum 28. Juni ihre Kinder anmelden. Auf dem städtischen Jugendportal www.lu4u.de ist einsehbar, welche Standorte bereits belegt, und wo noch freie Plätze für Kinder von sechs bis elf Jahren sowie für Kinder von zehn bis 14 Jahren verfügbar sind. Eine Kontaktaufnahme und Anmeldung ist nach Angaben der Stadt nur via E-Mail an stadtranderholung@ludwigshafen.de möglich. „Das Angebot erstreckt sich auf die kompletten sechs Ferienwochen. Zusätzlich zur zentralen Stadtranderholung an der Blies gibt es wieder dezentrale Ferienangebote für verschiedene Zeiträume in den einzelnen Stadtteilen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Angebot für Jugendliche sei dieses Mal erweitert worden.