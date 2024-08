Der Förderverein des Lions Club Ludwigshafen - Tor zur Pfalz hat eine Spende in Höhe von 7150 Euro an das Kinderheim St. Annastift überreicht. Damit sollen den Kindern unter anderem Ausflüge ermöglicht werden. Der Lions Club Ludwigshafen setzt sich eigenen Angaben zufolge seit vielen Jahren für soziale Projekte in der Region ein und unterstützt Einrichtungen, die sich für das Wohl von Kindern und Jugendlichen engagieren. Mit dieser Spende soll ein Beitrag zur Förderung und Unterstützung der jungen Bewohner des Kinderheims St. Annastift geleistet werden.