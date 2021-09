Einen Exhibitionisten im Bliespark an der Bruchwiesenstraße (West) hat am Donnerstag die Schulleitung der Bliesschule der Polizei gemeldet. Um 8.25 Uhr sah eine 14-jährige Schülerin dort einen Mann im Blaumann, bei dem der Reißverschluss geöffnet war. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann mit kräftiger Statur manipulierte an seinem Glied. In der Oggersheimer Adolf-Diesterweg-Straße wurde am Donnerstag um 7.10 Uhr ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg von einem Unbekannten aus dem Auto heraus angesprochen. Er fragte nach der Diesterweg-Schule. Der Mann war am Unterleib unbekleidet, hielt sein Glied in der Hand und sagte laut Polizei unsittliche Dinge zu dem Kind. Der Unbekannte soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, mit dunklen Haaren und einem Bart. Das Auto wurde als dunkel beschrieben. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.