„Josef“ heißt das Musical, das Jugendliche in nur fünf Tagen in Bad Dürkheim erarbeiten und dann in Ludwigshafen und Kirchheimbolanden aufführen. Die biblische Geschichte weist eine Reihe aktueller Parallelen auf: Es geht um Macht und Ohnmacht, Erfolg und Misserfolg, Probleme in der Familie, Mobbing, Menschen als Außenseiter.

Rund 40 Mädchen und Jungen erzählen diese Geschichte mit Schauspiel, Musik, Gesang und Tanz. Dafür proben die Zwölf- bis 20-Jährigen seit Montag intensiv im Musical-Camp in Bad Dürkheim. Für das Musical „Josef“ kooperiert die Evangelische Jugend Ludwigshafen mit den Evangelischen Jugendzentralen Pirmasens, Zweibrücken und Donnersberg sowie mit Groov’n Spirit, der Popularmusik-Arbeit der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Regie führt Maurice Croissant, Popularmusik-Beauftragter der Evangelischen Kirche der Pfalz. Er hat bereits Großprojekte wie das Pop-Oratorium „Die Zehn Gebote“ in der Mannheimer SAP-Arena zur Aufführung gebracht.

Das Ergebnis ist am Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus Oppau, Rosenthalstraße 4, zu sehen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.