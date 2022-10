Nach einer Pause startet am Dienstag um 15.30 Uhr wieder das Erzählcafé der Protestantischen Jona-Kirchengemeinde im oberen Gemeindesaal im Gemeindehaus der Apostelkirche (Rohrlachstraße 68, Hemshof, Straßenbahnlinie 10, Haltestelle Marienkirche, oder Buslinie 70, Haltestelle Apostelkirche). Das Erzählcafé lädt seit Jahren zu Themen aus Geschichte und Gegenwart der Kirchengemeinde mit ihren Stadtteilen Hemshof, Mitte und West ein. Bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sollen Erinnerungen wach werden.

Gäste geben Impulse

Unter dem Motto „Von den Sorgen der Gemeinde zur sorgenden Gemeinde“ werden geladene Gäste Impulse der neuen Reihe gestalten und sich zum Gespräch anbieten. Auch eigene Erfahrungen und Berichte können am Nachmittag eingebracht werden, gerne können Fotos und Geschichten mitgebracht werden.

Auftakt macht am 11. Oktober die Ludwigshafener Fotografin Joëlle Oechsle, die sich in ihren Arbeiten und Ausstellungen in der Vergangenheit mit den Menschen der Stadtteile und auch mit deren Details auseinandergesetzt hat. Sie wird den Gästen zunächst Fotografien ihrer Ausstellungen „Sichtbar“ zeigen und daran ihre Technik vorstellen. Die Ausstellung setzt sich mit dem Thema Armut und Wohnsitzlosigkeit auseinander und passt daher gut an den Ort der Suppenküche. Außerdem werden Fotografien ihrer Ausstellung „Seit by side“ eine Rolle spielen, bei der die Künstlerin Ludwigshafener Traditionsbetriebe in den Blick genommen hat. Auch Fotografien einer noch nicht veröffentlichten Reihe werden den Gästen präsentiert. Damit möchte Joëlle Oechsle mit Interessieren Ungesehenes im Hemshof entdecken, so Pfarrerin Kerstin Bartels. Die Teilnahme am Erzählcafé ist kostenfrei. Um Spenden wird gebeten.