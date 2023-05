Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ludwigshafener SC hat in der vergangenen Runde die Qualifikation für die Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga verpasst. Das war eine der größten Überraschungen in dieser Liga und entsprach in keiner Weise dem Leistungsniveau der Mannschaft. In der neuen Runde soll nun alles besser werden. Dazu muss aber eine Voraussetzung erfüllt werden.

„Ich glaube bei keinem anderen Verein gab es in der vorigen Saison eine so große Diskrepanz zwischen begeisternden Auftritten und unerklärlich schwachen Leistungen“,