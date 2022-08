Gleich fünf Einbrüche meldet die Polizei seit dem vergangenen Wochenende. Die Beute waren teils hohe Geldbeträge, Schmuck und Gerätschaften.

Zwischen Freitag und Montag haben sich derzeit unbekannte Täter über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Untergasse (Edigheim) verschafft. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume und stießen auf Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Übers Wochenende brachen ebenfalls unbekannte Täter in eine Firma in der Kirchenstraße (Oppau) ein. Von dort nahmen sie drei Industriestaubsauger, deren Wert auf rund 2400 Euro geschätzt wird.

Ebenfalls in diesem Zeitraum gelangten unbekannte Einbrecher auf ein Firmengrundstück in der Bruchwiesenstraße (West). Im Bürotrakt hinterließen sie ein Bild der Verwüstung: Verschlossene Türen wurden aufgebrochen, alle Stockwerke des Gebäudes durchwühlt. Ob Beute gemacht wurde und die exakte Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Etwas genauer lässt sich der Zeitraum eingrenzen, in dem Unbekannte in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße (Nord) eingestiegen waren. Sie waren dort in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Beute konnten sie keine machen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag schließlich schlugen Unbekannte auch in der Kleingartenanlage „Am Hüttengraben“ (Ruchheim) zu. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt 21 Parzellen und stahlen diverse Gegenstände. Der Gesamtschaden ist noch nicht beziffert.

Auch im Fall von Gartenparzellen rät die Polizei prophylaktisch, Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen und im Fall eines verlorenen Schlüssels den Schließzylinder auszutauschen.

Hinweise

Parzelleninhaber können sich in diesem Fall an die Polizeiwache Oggersheim wenden, Telefon 0621 963-2403 oder Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de. In den anderen Fällen sind die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773, Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de oder die Polizeiinspektion 2, Telefon 0621 963-2222 oder Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zuständig.