Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Einbrüche, die sich im Stadtgebiet ereignet haben. Beim Einbruch in ein Rasierergeschäft in der Innenstadt erbeuteten die Täter Waren im Wert von rund 20.000 Euro. Außerdem waren eine Schule und eine Kita das Ziel der Einbrecher.

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 8.50 Uhr, sind Unbekannte gewaltsam in ein Rasierer-Fachgeschäft in der Wredestraße (Mitte) eingedrungen. Die gestohlene Ware hat nach Polizeiangaben einen Gesamtwert von etwa 20.000 Euro.

Auch der Hausmeister einer Schule in der Freiastraße (Stadtteil West) musste an diesem Montag gegen 7 Uhr feststellen, dass über das Wochenende in das Schulgebäude eingebrochen worden war. Die Täter haben ein Fenster eingeworfen, um ins Gebäude einzudringen. Im Inneren wurden Schränke durchwühlt. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, wird aktuell noch ermittelt.

Zu einem versuchten Einbruch kam es außerdem zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in einem Kinderhort am Kurt-Kreiselmaier-Platz in Ruchheim. Unbekannte hatten versucht, die Türen des Horts zu öffnen. Dabei scheiterten sie jedoch, sodass es lediglich zu einem leichten Sachschaden kam, wie die Polizei weiter mitteilt.

Auch den Lkw einer Baumpflege-Firma wollten Unbekannte zwischen Freitag, 15.15 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, in Friesenheim aufbrechen. Das Fahrzeug war in der Leuschnerstraße am Alwin-Mittasch-Park abgestellt. Die Täter scheiterten mit ihrem Vorhaben, entwendet wurde nichts. Hebelspuren hinterließen jedoch einen Sachschaden, der auf rund 100 Euro geschätzt wird.

Zeugen gesucht

Hinweise zu allen vier Fällen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.