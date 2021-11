Die Polizei ermittelt in zwei Einbruchsfällen in Schulen. In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Unbekannte in der Anne-Frank-Realschule (West) die Scheibe einer Seitentür ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei drangen die Täter nicht ins Gebäude ein. Ebenfalls am Wochenende wurde laut Polizeibericht in die Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße (Gartenstadt) eingebrochen. Die Täter durchsuchten einige Schränke und stahlen Süßigkeiten. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.