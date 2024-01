Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 4.30 und 13.30 Uhr in eine Wohnung in der Gudrunstraße in West eingebrochen. Sie haben einen Fernseher und Bargeld gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 2900 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de. In Ruchheim haben Unbekannte am Dienstag gegen 18.50 Uhr versucht, in eine Wohnung in der Oggersheimer Straße einzudringen, indem sie eine Tür aufhebelten. Da es sich um eine Sicherheitstür handelt, scheiterten sie, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise: Telefon 0621 963 - 2403, E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.