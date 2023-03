Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lennart Thum, der Torjäger des Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen, ist ein begehrter Spieler. Bei etlichen Profi-Vereinen hat er schon zur Probe trainiert und wird von diesen Clubs weiter beobachtet. Dass sein Wechsel im Sommer zu einem Regionalligisten schon perfekt sein soll, ist allerdings eine Ente.

Lennart Thum ist 20 Jahre alt und spielt in der zweiten Saison in der Oberliga. In der abgebrochenen Runde 2020/21 hat er in neun Begegnungen sechs Treffer erzielt und einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.