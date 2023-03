Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Fußball-Bezirksliga hat sich Aufsteiger SG Edigheim bislang prima geschlagen. Am Sonntag, 14 Uhr, steht das Team aber auf dem Prüfstand, denn da erwarten die Edigheimer zur Kerwe den ungeschlagenen Tabellendritten FG 08 Mutterstadt.

Der Edigheimer Trainer Giuseppe Porco hat an der 0:5-Packung zu knabbern, die es am vorigen Sonntag in Queichhambach gab: „Anfangs sah es gar nicht danach aus. Wir hätten sogar in Führung