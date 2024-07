Die Polizei hat am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch zwei Verkehrsteilnehmer gestoppt, die Drogen konsumiert hatten. Laut Bericht kontrollierte eine Streife gegen 19.20 Uhr in der Bruchwiesenstraße (West) einen 48-jährigen Motorrollerfahrer. Im Gespräch bekamen die Beamten den Eindruck, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest, der positiv auf Amphetamin reagierte, bestätigte ihren Verdacht. Wie sich herausstellte, hatte der 48-Jährige auch eine geringe Menge Amphetamin dabei. Die Substanz wurde sichergestellt, auf der Polizeidienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Hinweise auf Drogenkonsum ergaben sich auch bei der Kontrolle eines 21-jährigen Autofahrers in der Nacht auf Mittwoch in der Brunckstraße (Friesenheim). Ein Urintest reagierte positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC). Dem 21-Jährigen wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.