Die Bundespolizei hat am späten Montagabend am Ludwigshafener Hauptbahnhof einen Haftbefehl vollstreckt. Die Polizisten kontrollierten gegen 22.30 Uhr einen 36-jährigen Mann. Dabei stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Mannheim mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der 36-Jährige war aufgrund eines Drogendelikts zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Diese Strafe hatte er aber noch nicht vollständig verbüßt, es fehlen noch 759 Tage – also etwas mehr als zwei Jahre. Bei der Durchsuchung der Sachen des Mannes fanden die Polizisten zudem etwa zehn Gramm Drogen. Aufgrund des Besitzes dieser Substanzen erwartet den Mann nun ein weiteres Strafverfahren. Der Mann wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe eingeliefert.