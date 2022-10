Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen bietet der DRK-Kreisverband Vorderpfalz in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten am Dienstag, 11. Oktober 2022, von 13 bis 19 Uhr, ohne Voranmeldung Auffrischimpfungen mit den angepassten Omikron mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna in seiner Kreisgeschäftsstelle, Ebene 1 (Untergeschoss), August-Heller-Straße 12, in Mundenheim an.