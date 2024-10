Drei Motorroller sind in den vergangenen Tagen laut Polizei im Stadtgebiet gestohlen worden: in der Brunhildenstraße in West zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, in der Schopenhauerstraße in Friesenheim am Sonntag zwischen 16.30 und 20.30 Uhr und vor einer Schule in der Nietzschestraße in Friesenheim am Montag zwischen 15 und 16.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.