Drei Männer sind laut Polizei am Mittwochabend auf frischer Tat beim Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Bruchwiesenstraße (West) ertappt worden. Gegen 20.45 Uhr füllten die Männer unabhängig voneinander ihre Rucksäcke mit Lebensmitteln. An der Kasse wollte nur einer der drei Männer lediglich eine Packung Eier zahlen, danach wollten alle drei Männer den Laden verlassen. Daraufhin verriegelten die Mitarbeiter die Eingangsschleuse. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die Personalien der Täter auf und durchsuchten deren Rucksäcke. Danach wurden sie wieder entlassen. Im Rucksack des 39-Jährigen waren Waren im Wert von knapp 100 Euro, im Rucksack des 43-Jährigen Waren im Wert von knapp 60 Euro und im Rucksack des 31-Jährigen Waren im Wert von knapp zehn Euro.