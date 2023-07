Die Ausbeute kann sich sehen lassen: Drei Gold-, eine Silber- und vier Bronzemedaillen gewannen die Athleten des Ludwigshafener Rudervereins am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der Großboote und der Masters auf dem Fühlinger See in Köln.

Temperaturen von über 34 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit forderten die Ruderer auf der 1000-Meter-Strecke zusätzlich heraus. Eva Hohoff (24), bei Weltmeisterschaften in der Vergangenheit bereits zwei Mal auf dem Podest, entschied mit ihrer Mannschaft mit einem deutlichen Vorsprung von sechs Sekunden den Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer. Im Frauen-Vierer ohne Steuerfrau schaffte sie es ebenfalls aufs Treppchen und gewann Silber.

Axel Oschmann (39) holte zusammen mit Moritz Schneider (37) Gold im Masters Männer-Doppelzweier (Mindestalter 35). Oschmann gewann darüber hinaus in Renngemeinschaften im Männer-Achter Bronze und nahm ebenso im Mixed-Achter zusammen mit Eva Hohoff und Hannah Rieder (23) eine Bronzemedaille mit nach Hause. Dies, obwohl er mit seinen 39 Jahren nicht nur der Älteste im Boot war, sondern auch das Durchschnittsalter seiner Mannschaft mit 30 Jahren sieben Jahre über dem der beiden schnelleren Achter lag.

Weitere Medaillen

Im reinen Frauen-Achter in Renngemeinschaft mit Mannheim, Heidelberg, Nürtingen und Trier sicherte sich Rieder eine weitere Bronzemedaille.

Jürgen Hock (62) startete im Männer-Doppelvierer in Renngemeinschaft mit Frankfurt, Limburg und Flörsheim sowohl in der Klasse mit Durchschnittsalter 50 (Masters D) und in der Klasse mit Durchschnittsalter 55 (Masters E). Im Rennen gegen die deutlich Jüngere Konkurrenz der Masters D Klasse behauptete sich das Team sehr gut und holte Bronze. Im Masters-E-Rennen standen sie am Ende ganz oben auf dem Treppchen.