Ein bekannter Name, Unterstützung für junge Musiker und eine ungewöhnliche Location: Ludwigshafens Lokalmatador Erwin Ditzner tritt mit seinem Twintett – bestehend aus Frederic Punstein sowie Bernhard und Roland Vanecek – in der Berkel-Leerguthalle in Rheingönheim auf (Erbachstraße 18). Das ungewöhnliche Konzert findet am Freitag, 24. Mai, 19 Uhr statt, Einlass ist ab 18 Uhr. Ditzner präsentiert mit seinem Twintett eine Mischung aus Symphonik und Jazz. Die Instrumentierung: Tuba, Posaune, Schlagzeug und, bei Bedarf, Harmonika und Keyboard.

Trommeln für den Musiker-Nachwuchs

Der Eintritt geht direkt an Ethno Germany, ein Programm der Jeunesses Musicales International, mit dem jungen Musikern aus verschiedenen Ländern Auftritte und Workshops ermöglicht und der musikalische Austausch gefördert werden soll. Bernhard Vanecek, Posaunist und Harmonikaspieler des Ditzner-Twintetts, ist Landeschef der Jeunesses Musicales.

Noch Fragen?

Infos zum Konzert und der Location im Internet unter www.lucations.de und https://ludwigshafen-wow.de/ditzner-twintett.