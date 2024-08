Einbrecher haben sich in der Nacht auf Mittwoch sich zwischen 18.45 und 3 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle in der Deutschen Straße (West) verschafft. Es wurden mehrere in der Halle gelagerte Photovoltaik-Module zum Abtransport bereitgelegt. Dabei wurden auch mehrere Module beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. Ob Module entwendet wurden, ist demnach noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.