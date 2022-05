Am vorletzten Spieltag der Handball-Oberliga stehen die Zeiten auf Abschied – auch in der Dritten Liga.

Es ist der letzte Heimspieltag für die Herren der VTV Mundenheim (Samstag, 19 Uhr, Schulzentrum). Das Team steht als Meister und Aufsteiger fest und verlor unter der Woche bei der HSG Binden mit 27:29. Hier hält sich der Abschied in Grenzen. Bis auf Erik Hannes und Marcel Deege bleibt der Kader kommende Saison zusammen. Zu Gast ist der VTZ Saarpfalz.

Bereits um 17 Uhr empfangen die Damen der VTV den Tabellendritten TV Bassenheim. Der sportliche Wert der Partie hält sich für beide in engen Grenzen und so wird es auch hier darum gehen, verdiente Spielerinnen würdig zu verabschieden. Das gilt zur gleichen Zeit auch bei der TSG Friesenheim. Die spielt gegen den TV Bodenheim. Im Duell Vierter gegen Fünfter sind aber auch hier die Grenzen abgesteckt. Im Mittelpunkt steht deshalb der Abschied von Co-Trainerin Yvonne Rolland, die nach dieser Saison ihre Zelte in Deutschland abbricht und ihren Lebensmittelpunkt künftig in Ungarn haben wird.

Eine denkwürdige Saison

Zum Ende einer sehr langen Drittligasaison empfangen die Handballer der HSG Friesenheim-Hochdorf am Samstag den VfL Günzburg (19 Uhr, TVH-Sportzentrum). Weil alle sportlichen Fragen dabei schon vorab geklärt sind, die HSG den Klassenverbleib geschafft hat, steht der Abschied im Vordergrund. HSG-Mannschaftskapitän Nikola Sorda atmet auf. „Das war mit Sicherheit eines der härtesten Jahre, seit ich hier in Hochdorf bin.“ Gleich zwei Trainerwechsel, die Unsicherheiten der Pandemie mit ständigen Tests und trotzdem dem ein oder anderen Erkrankten und dann auch noch der lange Kampf um den Ligaverbleib haben dem 26-Jährigen zugesetzt. Er erwartet nun ein großen Umbruch im Team. Und damit eine entsprechend lange Abschiedszeremonie. „Dann wollen wir uns mit einem Sieg von den Zuschauern verabschieden.“