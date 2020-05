Er war der beste deutsche Stürmer aller Zeiten, vielleicht sogar der beste weltweit: Gerd Müller, inzwischen 74. Mit 365 Treffern ist er Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Am Montag steht der 1,76 Meter kleine „Bomber der Nation“ im Blickpunkt bei einem Online-Vortrag der Volkshochschule (VHS).

Vom Provinzkicker zum Weltstar

Zurzeit läuft an der VHS eine Reihe mit Online-Vorträgen unter dem Titel „VHS Wissen live – das digitale Wissenschaftsprogramm“. Die VHS hat sich – wie andere Volkshochschulen bundesweit – der Kooperation „VHS Wissen live“ angeschlossen. Der Historiker Hans Woller hält am Montag von 19.30 bis 21 Uhr für diese Reihe den Vortrag „Gerd Müller oder wie das große Geld in den Fußball kam“. Wer war dieser in Nördlingen geborene Mann, der vom Provinzkicker aus ärmlichsten Verhältnissen zum Weltstar aufstieg, reich wurde und dann nach einem Ausflug nach Amerika alkoholsüchtig in der Gosse landete? Im Vortrag schildert Woller die Etappen dieser ungewöhnlichen Karriere. Die Geschichte des FC Bayern München ist dabei stets präsent.

Welche Rolle spielte die CSU?

Müllers Verein etablierte sich in den 1960er- und 1970er-Jahren an der Spitze des europäischen Fußballs, bewegte sich aber immer am Rande des finanziellen Ruins. Wie die Insolvenz abgewendet werden konnte und welche Rolle dabei die bayerische Staatsregierung und die CSU spielten, wird Woller ebenso beleuchten.

68 Treffer für die Nationalelf

Als Spieler des FC Bayern München (1964 bis 1979) gewann Müller vier deutsche Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister, einmal den Europapokal der Pokalsieger sowie einmal den Weltpokal. Mit der Nationalelf wurde er 1972 Europa- und 1974 Weltmeister. Im Verlauf seiner Karriere wurde Müller bei 18 unterschiedlichen Wettbewerben Torschützenkönig, allein siebenmal in der Bundesliga. Fürs deutsche Team erzielte er in 62 Spielen 68 Tore.

Demenz diagnostiziert

Nach dem Karriereende war Müller von 1992 bis 2014 im Trainerstab der zweiten Mannschaft des FC Bayern tätig. Im Oktober 2015 gab der Klub bekannt, dass bei Müller Demenz aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert worden war.

Anmeldungen



Bei der VHS unter Telefon 0621/504-2238 oder im Netz unter www.vhs-lu.de.