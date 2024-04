Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei bekannte Musiker aus der Region, ein neu zusammengestelltes Ensemble und ein Abend voller Überraschungen: So wird am 30. April der Internationale Jazztag der Unesco in der Alten Feuerwache in Mannheim gefeiert. Es gibt einen guten Grund, warum gerade der Jazz einen solchen Gedenktag braucht.

Sogar der Erdbeere wird im Mai erstmals ein eigener Jahrestag gewidmet. Jeden Tag ist irgendein Gedenk- oder Aktionstag; vieles davon ist leicht durchschaubares Marketing für irgendein saisonales Produkt