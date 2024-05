Nach den beiden bisherigen Touren im Radtouren-Programm „Mehr Lust auf LU“ geht’s am Mittwoch, 15. Mai, ab 17 Uhr in die dritte Runde. Start ist am Eiscafé Dolomiti in Nord mit einführenden Worten von Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD), der seinen Stadtteil Hemshof vorstellt.Die Fahrt führt über eine Strecke von gut zehn Kilometern im entspannten Tempo nach Ruchheim, wo Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) die Radler empfängt und bei einer weiteren kostenfreien Kugel Eis Interessantes über seinen Stadtteil erzählt.

Die Exkursion am 22. Mai ab 17 Uhr führt von Mitte nach Friesenheim. Startpunkt ist das Eiscafé Vittoria im Ankerhof am Berliner Platz. Die Abschlusstour am 5. Juni beginnt um 17 Uhr in der Gartenstadt mit Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) am Eiscafé Nessano, Ebereschenweg 18, und endet mit Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) in Oggersheim.

Die sogenannten Eisbolle-Touren verknüpfen auf angenehme Art Kostproben verschiedener Eiscafés mit dem Kennenlernen bislang vielleicht unbekannter Ecken in den Stadtteilen. Jeweils zwei Stadtteile werden pro Tour-Termin angesteuert. Organisiert und betreut werden diese von der Tourist-Info in Kooperation mit dem Marketingverein. Die Teilnahme ist einschließlich der Eis-Verköstigung kostenfrei. Die Anzahl der Mitradelnden ist pro Fahrt auf 20 Personen begrenzt. Anmeldungen: Telefon 0621 512036 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com.