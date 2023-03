Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am stadtseitigen Aufgang zur Schneckennudelbrücke Rainer (70) und Ulrike Scholl (67) aus Mutterstadt getroffen. Die beiden Rentner kommen täglich zum Spaziergang nach Ludwigshafen.

Gibt es in Mutterstadt keine geeigneten Spazierwege?

Rainer Scholl: Die gibt es, sogar ganz bestimmt.

Ulrike Scholl: Aber wir laufen eben gerne am Rhein entlang, und