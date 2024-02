Aktiv Stress abbauen, neue Kontakte knüpfen, spielerisch Sprache üben und Selbstbewusstsein gewinnen – all das sind positive Effekte, die dem gemeinsamen Singen zugesprochen werden. Gelegenheit dazu bietet das Haus der Diakonie/Mehrgenerationenhaus Ludwigshafen ab März im neuen Chorprojekt „Singschd mid“. Geprobt wird einer Ankündigung zufolge ab 5 März bis vorerst Ende Juli wöchentlich immer dienstags zwischen 10 und 11 Uhr im Gemeindehaus der Apostelkirche, Rohrlachstraße 68, im Hemshof. Auf dem Programm stehen Hits und Ohrwürmer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Ein ausgewiesenes Talent fürs Singen ist laut Organisatoren ebenfalls nicht notwendig.

Soziale Komponente im Blick

Im Vordergrund soll der Spaß am Singen in der Gemeinschaft stehen. Sängerin Sofia Stark übernimmt die künstlerische Leitung des Chors, der auf Initiative vom Haus der Diakonie mit der Fachstelle Glücksspielsucht und Medienabhängigkeit, der Migrationsberatung „In Procedo“, dem Psychosozialen Zentrum Pfalz, dem Mehrgenerationenhaus, dem Haus der Familie und der Protestantischen Jona-Kirchengemeinde ins Leben gerufen wurde. „Singschd mid“ soll die soziale Komponente des gemeinsamen Singens in den Mittelpunkt rücken.