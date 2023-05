Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mittelfeldspieler Tim Demele (22) ist im Sommer von Phönix Schifferstadt zum Fußball-Verbandsligisten ASV Fußgönheim gewechselt. Er arbeitet bei einem Energieunternehmen und befasst sich in einem Dualen Studium mit Marketing und Management. Demele wohnt in Rheingönheim und lief in der Jugend für den FC Arminia und den LSC auf. Ab der B-Jugend spielte er für Phönix.

Herr Demele, Sie haben am Samstag in Rülzheim das 2:1-Siegtor für den ASV erzielt. Was fühlt man in so einem Moment?

Das ist natürlich riesig,