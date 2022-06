Sind aller guten Dinge drei? Das dürften sich sowohl die Verantwortlichen von Fußball-Bezirksligist FG 08 Mutterstadt als auch Mittelfeldspieler Timo Gehrlein (33) fragen. Der Maschinenführer wechselt im Sommer zum dritten Mal zur FG, nachdem er den BSC Oppau nach fünf Spielzeiten verlässt.

Schauen wir erst einmal zurück, Herr Gehrlein. Mit dem BSC Oppau hatten sie einen super Start in die Saison 2021/22 und standen zum Ende der Hauptrunde auf Platz eins. In der Aufstiegsrunde lief dann wenig zusammen. Wie erklären Sie sich das?

Die fünf Siege zu Beginn der Runde haben uns sicherlich getragen. Da haben wir uns in einen Rausch gespielt und auch die schlechten Spiele gewonnen. Das ist uns in der Aufstiegsrunde nicht mehr geglückt. Wir waren da nie so schlecht. Zudem haben wir im Winter mit Tittel und Gerber zwei Stammspieler verloren und hatten eine niedrige Trainingsbeteiligung.

Waren das auch die Gründe für Ihren Wechsel zur FG? Nach fünf Saisons beim BSC dürfte Ihnen der Schritt schwer gefallen sein…

Mit der Trainingsbeteiligung hatte das nix zu tun. Ich verstehe mich mit allen gut, wollte aber nochmal etwas neues probieren. Mit David Gerner spielt ein guter Freund von mir in Mutterstadt. Er hat das so ein bisschen ins Rollen gebracht. Dann hatte ich ein Gespräch mit Spielertrainer Kevin Selzer. Das hat mir sehr imponiert. Wie er Fußballspielen lässt und die Rolle als Leader, die er für mich sieht, hat mich gepackt.

Was haben Sie für Ziele mit der FG?

Die Ziele sollte man nicht so hoch hängen. Ich würde gerne gut starten – und wenn es läuft, muss man dabei bleiben. Sollte es eine Teilung der Staffel geben, ist das Ziel „Aufstiegsrunde“ nicht zu hoch gegriffen. Ich selbst möchte erstmal wieder richtig fit werden und das auch bleiben. Natürlich will ich regelmäßig spielen und auch erfolgreich sein.