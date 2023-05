Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die beliebte Aktion „Sporteln in der Familie“ ist nach der Corona-Zwangspause wieder da. An drei Terminen sind Familien mit Kindern dazu eingeladen, sich an den vorbereiteten Aktionen rund um Spaß und Bewegung in der Sporthalle der Gesamtschule Oggersheim und dem Hallenbad Süd zu beteiligen.

Frei nach dem Motto „In LU geht’s wieder rund – denn Sporteln ist gesund“ werden an drei Sonntagen im Februar und März beim „Sporteln in der Familie“ Groß