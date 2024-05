Seit Himmelfahrt und noch bis Pfingstmontag läuft mit Unterbrechung das 37. Vergleichsfliegen am Segelflugparadies Dannstadt. Parallel starten die Bundesliga-Teilnehmer.

50 Segelflugzeuge mit Piloten aus Süddeutschland treffen sich zum sportlichen Vergleich. Darunter bereiten sich sechs Piloten der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Wolli Beyer auf die Europameisterschaften in Tabor/Tschechien vor.

Bei guten Wetterbedingungen konnte an allen vier Tagen geflogen werden. Die Strecken im Wettbewerb führten meist über den Odenwald und Spessart, Richtung Rhön und dann ins Hohenlohische und wieder zurück nach Dannstadt über 250 bis 360 Kilometer. Nach vier Wertungstagen führen in der Gemischten Klasse Steffen Göttler/Bad Nauheim und Uwe Wahlig/SFG Bensheim (beide Nationalmannschaft) vor Nils Deimel LSC Bad Homburg. In der Clubklasse liegen Uwe Melzer/Speyer-SFG Giulini-Ludwigshafen, Markus Dawert AC Koblenz (beide Nationalmannschaft) vor Lukas Dinger/FG Lahr.

Schlechte Bedingungen

In den Bundesligen lief es nicht ganz so gut. Die bevorzugten Segelfluggebiete Schwäbische Alb, Alpen, Thüringerwald, Heide und Fläming südlich von Berlin hatten sehr gute Bedingungen für schnelle Ligaflüge. In der ersten Bundesliga des Deutschen Aero-Club erreichten die Dannstadter den 19. Rundenplatz und in der Tabelle Rang 22. Die Speedpunkte sicherten sich Mika Zeyen, Johannes Dibbern und Uwe Melzer, Streckenpunkte gingen an Stefan Glaser, Till Roßkopf und Norman Stirbu. In der ersten OLC-Liga gab es den 22. Rundenplatz und Tabellenplatz 17 für Nils Koster, Uwe Melzer und Achim Besser. In der OLC-Landesliga landeten Jürgen Sottung und Till Roßkopf auf Rundenplatz fünf und in der Tabelle auf Rang zwei.

Bemerkenswert die Flüge von Karol Müller: am Himmelfahrtstag ein Dreieck über 658 km und am Freitag ein Ziel-Rückflug bis nördlich Zwickau von 763 km. Damit ist er in der DMST-Rangliste 2024 auf dem siebten Platz und führt in der Juniorenwertung. Am kommenden Wochenende geht es in Runde zwei für das Dannstadter Vergleichsfliegen und um neue Ligapunkte für die Dannstadter Piloten.