Bei den Protestaktionen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen ist die Anzahl der Teilnehmer weiter rückläufig. Am Montagabend waren 35 sogenannte Spaziergänger in Ludwigshafen unterwegs. In der Vorwoche waren es noch 40 Demonstranten – und damit nur halb so viele wie in der Hochphase.

Auch in den Nachbarstädten ist die Resonanz etwas abgeflaut, wie die weiteren Zahlen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz belegen: In Speyer gingen 84 Menschen auf die Straße, in Frankenthal waren es am Montag laut offizieller Zählung 104. Hier machte sich die Gruppe vom Speyerer Tor aus auf den Weg, bewegte sich nach einigen Metern entlang der Mahlastraße wieder zurück Richtung Innenstadt. Manche der Teilnehmer waren kostümiert. Einige begleiteten den Marsch mit Trommeln und Trillerpfeifen.

Rückläufig ist die Teilnahme an solchen Demos auch im mittleren Rhein-Pfalz-Kreis, wo insgesamt etwas mehr als 100 Demonstranten registriert wurden: In Altrip und Maxdorf waren es jeweils 30 Personen, in Schifferstadt 25, in Mutterstadt 30 und in Dannstadt-Schauernheim vier. „Die Tendenz ist seit einigen Wochen rückläufig“, bilanzierte eine Polizeisprecherin die Zahlen der nicht angemeldeten Demonstrationen. Die „Spaziergänge“ am Montag verliefen ohne größere Vorkommnisse.

Fünf Anzeigen wegen Verstoß gegen Maskenpflicht

In Bad Dürkheim fand eine angemeldete Kundgebung der Kritiker an den Corona-Maßnahmen statt, an der laut Polizei 160 Menschen teilnahmen. Bei angemeldeten Gegendemos in Grünstadt und Bellheim versammelten sich insgesamt 120 Personen (85 in Grünstadt und 35 in Bellheim), um gegen die „Spaziergänger“ Flagge zu zeigen. Auch diese angemeldeten Versammlungen verliefen weitgehend friedlich und störungsfrei, so die Polizei, die vor Ort Präsenz zeigte.

Im gesamten Präsidiumsbereich – also der Vorder- und Südpfalz – waren dem Aufruf zu nicht angemeldeten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen 1200 Menschen gefolgt. Nach Polizeiangaben berücksichtigte die überwiegende Mehrheit dieser „Spaziergänger“ die Schutzregeln, hielt Mindestabstände ein und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Es gab fünf Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht.