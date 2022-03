Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gestiegen und liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag bei 1534,9 (Vortag: 1460,1). Für die Region Vorderpfalz werden weiterhin niedrigere Werte gemeldet, doch auch hier ist ein klarer Aufwärtstrend zu verzeichnen. So gibt das LUA für Ludwigshafen am Donnerstag den Inzidenzwert 1044,9 (951,6) an, für den Rhein-Pfalz-Kreis 1035,8 (985,4), für Speyer 1042,5 (1016,9) und für Frankenthal 1093,3 (1099,5). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,36 (6,65).