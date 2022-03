Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch bei 1460,1. Für die Region Vorderpfalz werden aber weiterhin niedrigere Werte gemeldet. So gibt das LUA für Ludwigshafen am Mittwoch den Inzidenzwert 951,6 (Vortag: 837,4) an, für den Rhein-Pfalz-Kreis 985,4 (913,7), für Speyer 1016,9 (1003,1) und für Frankenthal 1099,5 (1085,1). Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,65 (6,53). Trotz des derzeit hohen Infektionsgeschehens ist die Nachfrage nach Impfterminen mittlerweile so niedrig, dass die in der Ludwigshafener Gesundheitsorganisation Golu organisierten Ärzte ihre „Open-House-Impfaktion“ beendet haben. „Da sich dieses Format aber bestätigt hat, würden wir auch wieder davon Gebrauch machen, wenn dies nötig wird“, sagt Daniel Ringlstetter, Geschäftsführer der Golu. Weiterhin möglich sind Impfungen gegen Covid-19 ohne Termin im Landesimpfzentrum in der Walzmühle, montags bis freitags, jeweils von 13 bis 17 Uhr.