Die FWG fordert eine koordinierte Planung für das neue Stadtviertel City West, das nach dem Abriss der Hochstraße Nord entlang der neuen Helmut-Kohl-Allee entstehen soll. Die Verwaltung solle bei der Planung auch die Wohnbauunternehmen GAG sowie BASF „Wohnen und Bauen“ miteinbeziehen. Außerdem solle dem Chemiekonzern die Möglichkeit gegeben werden, Büroimmobilien aus dem Werk in die City West zu verlagern, um damit im Stammwerk Platz für Produktionsanlagen zu schaffen. Die Stadtmarketinggesellschaft Lukom, Sportverbände und Kulturschaffende sollten außerdem eingebunden werden, um die Möglichkeiten für den Bau einer neuen Veranstaltungshalle zu prüfen. Ebenso solle die Stadt auch mit den freien Trägern der Kitas den Bau von neuen Kitas in der City West erörtern. Auch die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft solle möglichst früh mit der Stadt über eine ÖPNV-Anbindung reden. Alle Akteure sollten in einen Planungsausschuss eingebunden werden. Wegen der Größe und Auswirkungen dieses Areals auf die Stadt müsse die Verwaltung den Stadtrat regelmäßig über das Projekt City West informieren, kündigt FWG-Fraktionschef Rainer Metz einen entsprechenden Antrag bei der Sitzung des Stadtrats am 25. April an.