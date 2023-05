Mit einem „sinnenfrohen und sinnreichen Oratorium“ wartet der Chor für geistliche Musik am Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr, in der Ludwigshafener Friedenskirche auf. Es ist Joseph Haydns letztes Oratorium „Die Jahreszeiten“, 1801 in Wien uraufgeführt. Ein weniger bekanntes, aber kurzweiliges Stück mit einer heimlichen Botschaft.

In vier Bildern schildern die „Jahreszeiten“ das Leben der Menschen in und mit der Natur. Drei Landleute (die Solisten Serena Hart, Sopran; Fabian Kelly, Tenor; Michael Roman, Bass) und das Landvolk (Chor und Heidelberger Kantatenorchester) beschreiben Naturphänomene und Szenen des bäuerlichen Lebens. „Sie sind fast wie Gemälde, fast plakativ“, sagt Chorleiterin Christiane Michel-Ostertun. „Haydn hat so viele Überraschungen auf Lager: Die Wachtel singt, der Hahn kräht, manchmal übertreibt er es fast mit der Lautmalerei. Er reizt die kompositorischen Kniffe aus und versucht, mit den Stilmitteln seiner Zeit ins Extreme zu gehen.“ Es gewittert, dramatische Jagdszenen wechseln sich mit einem fröhlichen Weinfest ab, insofern sei das Oratorium ein sehr weltliches Stück – bis auf den Schlusschoral mit geistlichem Charakter. Die heimliche Botschaft sei, dass mit den Jahreszeiten auch das menschliche Leben umschrieben wird.

Wanderer im Winter

Das Libretto mit aufgeklärter Frömmigkeit wirke heute etwas altertümlich, heißt es in der Ankündigung. „Aber die Stimmungen – Liebe, Freude, Dankbarkeit – treffen auch auf uns heute zu, und wir verstehen sie ohne Text. Der Wanderer, der sich im winterlichen Schnee verirrt, der Sonnenaufgang“, sagt Michel-Ostertun. Die „Jahreszeiten“ passen zwar perfekt zur Mannheimer Bundesgartenschau, das Oratorium stehe aber schon länger auf ihrer To-do-Liste. Zur Zeit versammelten sich rund 60 Sängerinnen und Sänger im Chor mit einem festen Kern und einer leichten Fluktuation, da nach Konzerten neue dazukämen und andere im Laufe der Zeit durch berufliche oder private Veränderungen aufhörten. Der Chor finanziert sich weitgehend über Mitgliedsbeiträge, Spenden und die Eintrittsgelder. Drei Konzerte werden jährlich aufgeführt: eins mit kleinerer Besetzung, ein Weihnachtskonzert und ein Oratorium, wobei Michel-Ostertun darauf achtet, dafür namhafte, gute Solisten und Orchester zu engagieren.

Termin

„Die Jahreszeiten“ des Chors für geistliche Musik, Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr, Friedenskirche Ludwigshafen, Leuschnerstraße 56. Karten an der Abendkasse und im Vorverkauf am Theater im Pfalzbau, Telefon 0621 5042558.