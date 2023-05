Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er tänzelt mit seinen Fingern majestätisch auf der Schwelle zwischen Kunst und Kitsch, haut auch mal ganz bewusst daneben, rappt plötzlich über die Evolution des Lebens - und bleibt vor allem stets er selbst. Chilly Gonzales hat in seinem Künstlerdasein schon viele Facetten an sich entdeckt. Beim Auftritt im BASF-Feierabendhaus weiß vor allem der in sich versunkene, ganz kontemplative und ernste Musiker zu überzeugen.

Am Ende wollen sie ihn gar nicht mehr gehen lassen. Der in Köln lebende Kanadier und seine Mitstreiter werden gleich mehrmals frenetisch gefeiert, spielen Zugabe um Zugabe. Schweiß